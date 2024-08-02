Согласно данным управления сельского хозяйства ЗКО, общая посевная площадь в регионе составила 607 тысяч гектар. Из них зерновые культуры занимают 309,4 тысячи гектар, масличные культуры — 98,1 тысячи гектар, кормовые культуры — 195,5 тысяч гектар, а картофель, овощные и бахчевые культуры — 3,9 тысячи гектар. По последним данным, уже убрано 63 тысячи гектаров зерновых культур, с которых собрано 72 тысячи тонн зерна при средней урожайности 11,5 центнера с гектара. Процесс сбора урожая продолжается.

Для осенних полевых работ и заготовки кормов выделено 11 тысяч тонн дизельного топлива. Из них 8,5 тысячи тонн предназначены непосредственно для осенне-полевых работ, а 2,7 тысячи тонн — остаток от весенне-полевых работ, предложенный по сниженной цене. Поставкой топлива занимается ТОО «Нефтек».

— На сегодняшний день с сельхозтоваропроизводителями заключены договоры на 1993 тонны, на поставку 869 тонн дизельного топлива. На программы субсидирования растениеводства выделено 1,4 миллиарда тенге. С начала года аграриям по этим программам выплачено 671 миллион тенге субсидий. Для аграриев Западно-Казахстанской области на финансирование весенне-полевых работ по программе «Кен Дала» через АО «Аграрная кредитная корпорация» был выделено 2,4 миллиарда тенге и средства полностью освоены, — сообщили в управлении сельского хозяйства ЗКО.

В ведомстве уточнили, что в рамках программы «Кендала-2» на финансирование посевных и уборочных работ под 5% годовых было дополнительно выделено 7 миллиардов тенге. На текущий момент выдано 2,04 миллиарда тенге, а заявки на сумму 0,13 миллиарда тенге находятся на рассмотрении. Также были выделены 5 миллиардов тенге СПК «Акжайык» для финансирования весенне-полевых и уборочных работ в агропромышленном комплексе.