Премьер-Министру РК Олжасу Бектенову презентовали планы по дальнейшей модернизации нефтеперерабатывающего завода. Особое внимание уделено экологическим вопросам – снижению воздействия на воздух, грунтовые воды, флору и фауну. В рамках разработанного по поручению Главы государства проекта «Тазалык» предусмотрена реконструкция механических очистных сооружений и канала нормативно-очищенных стоков, а также рекультивация полей испарения. Часть работ на сегодня завершена.

Так, по итогам реконструкции эффективность очистки сточных вод достигла 96%, содержание нефтепродуктов не превышает 25 мг/л. На полях испарения рекультивировано 431 га земель. В целом в регионе с учетом развития нефтепереработки принимается комплекс мер для стабилизации экологической ситуации, доложил аким Атырауской области Серик Шапкенов. В частности, проведена реконструкция очистных сооружений, к 2025 году мусорные полигоны будут полностью приведены в соответствие с санитарными требованиями.

На примере завода «Жигермунайсервис» глава правительства ознакомился с темпами развития в регионе отрасли машиностроения. На сегодня доля обрабатывающей промышленности области составляет порядка 10%. При этом машиностроительная отрасль с учетом локальной специфики предоставляет товары и услуги преимущественно для нефтегазовой деятельности.

Так, «Жигермунайсервис» является одним из основных предприятий в Казахстане по производству инновационных продуктов для нефтедобычи и переработки, а также лидером по сервису бурения. Перспективное направление для развития – выпуск оборудования для предприятий горнорудного сектора. На сегодня завод уже запустил производство буровых инструментов для буровзрывных работ,- доложил директор «Жигермунайсервиса» Эльдар Байболов.

Предприятие обладает мощным производственным потенциалом, включая сервисное, металлорежущее, кузнечное, сварочное оборудование, 10 тыс. высококвалифицированных сотрудников. В этой связи Олжас Бектенов подчеркнул необходимость масштабирования производства и наращивания мощностей для покрытия внутренних потребностей рынка.



