Премьер-министр РК Олжас Бектенов второго августа посетил Атыраускую область. Здесь ему показали завод по производству полипропилена ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc (KPI). Интегрированный газохимический комплекс является первым в стране проектом по переработке сырья с месторождения Тенгиз мощностью 500 тысяч тонн полипропилена в год. С момента запуска завода произведено 341,4 тысяч тонн гранулированного полипропилена.

Главе Правительства доложили, что с момента запуска предприятия в 2022 году стоимость на полипропилен в Казахстане стабильно снижалась – с 650 тысяч на начальном этапе работы завода до нынешних 450 тысяч тенге за тонну. На сегодня, по данным Маркет Репорт, это наименьшее значение по сравнению с Россией, где цена достигает $1 280 за тонну, Беларусью – $1 295, Узбекистаном – $1 090. Основная задача завода – покрытие внутренних потребностей. Так, в 2022 году доля предприятия KPI в структуре рынка полипропилена Казахстана составляла 2%, при этом импорт достигал 63%. Ко второму кварталу текущего года соотношение изменилось: доля завода выросла почти в 25 раз – до 49%, импорт снизился до 22%. За прошедшие 6 месяцев KPI произвел 133 тыс. тонн продукции, план на 2025 год – 507 тыс. тонн полипропилена. Казахстанское предприятие превосходит по мощностям производства Узбекистана в 5 раз (100 тыс. тонн), Турции – в 3,5 раза (144 тыс. тонн), Туркменистана почти в 3 раза (171 тыс. тонн), Азербайджана – в 2,7 раз (180 тыс. тонн).

«На внутреннем рынке надо стремиться обеспечивать реализацию продукции по низкой стоимости. Наша приоритетная задача – поддержка отечественных производителей. Важно, чтобы с вашей продукцией малые и средние предприятия дальше развивались. Поэтому готовую продукцию необходимо, в первую очередь, отгружать на внутренний рынок, имеющиеся излишки направлять на экспорт. Надо будет эту политику жестче проводить, так как предприятие KPI играет важную роль в развитии экономики всей страны», — отметил Олжас Бектенов.

На заводе сырье проходит глубокую переработку. Налажен выпуск 10 марок полипропилена, которые незаменимы в отраслях строительства, медицины, автомобилестроения, пищевой и текстильной промышленности.

В рамках посещения предприятия по производству полипропилена Главе Правительства представили проект реконструкции автодороги «Доссор-Атырау». Участок магистрали республиканского значения «Актобе-Атырау-Астрахань» протяженностью 86 км предлагается расширить до 4 полос. Выпускаемый на заводе KPI полипропилен используется при строительстве дорог для повышения прочности и улучшения эксплуатационных качеств в целом. Таким образом, применение заводской продукции планируется масштабировать для строительной отрасли.

В Атырау Премьер-Министр ознакомился с текущим состоянием и планами по развитию нефтеперерабатывающего завода. АНПЗ с проектной мощностью 5,5 млн тонн в год на сегодня выпускает до 35 видов нефтепродуктов. За прошедшие 7 месяцев текущего года объем переработки сырья составил 3,4 млн тонн.

На АНПЗ Глава Правительства ознакомился с технологическим процессом производства ароматических углеводородов и глубокой переработки нефти. Данные комплексы были построены в ходе трехступенчатой модернизации в период с 2003 по 2018 годы, что позволило запустить производство бензола и параксилола, довести качество топлива до экологического класса К4/К5, увеличить глубину переработки до 90%. С учетом предстоящих осенне-полевых работ, Глава Правительства поручил обеспечить стабильную выработку и отгрузку дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей в полном объеме.

«По итогам полугодия мы видим снижение нефтедобычи на 1,6%. В то же время мы растем в других отраслях экономики. Устойчивый рост сохраняется в обрабатывающей промышленности, по итогам 6 месяцев показатель находится на уровне 5,1%. Объем строительных работ увеличился на 8,6%, транспорт и складирование – на 7,3%, информация и связь – 8,7%. Экономика страны должна развиваться с упором на обрабатывающую промышленность, отходя от сырьевой зависимости», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 9,4%, производстве металлических изделий – на 30,3%, химической промышленности – на 5,3%.