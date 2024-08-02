Второго августа премьер-министр РК Олжас Бектенов с рабочей поездкой посетил АТыраускую область. Здесь он посетил индустриальные компании, предприятия нефтегазохимического сектора. Проверено исполнение поручений Президента по диверсификации экономики и отходу от сырьевой направленности экспорта посредством перехода к глубокой переработке, росту внутристрановой ценности продукции.

Атырауская область является ведущим регионом страны в сфере нефтегазохимии. Здесь сосредоточено до 80% запасов нефти, расположены крупнейшие месторождения Тенгиз и Кашаган. На последнем в настоящее время реализуется крупный инвестиционный проект по строительству газоперерабатывающего завода ТОО «GPC INVESTMENT» проектной мощностью порядка 1 миллиард кубометров в год. Главе Правительства доложили, что работы ведутся в рамках национальной программы переработки сырого газа. На сегодня строительно-монтажные работы завершены на 11%, при этом общая готовность объекта достигает 23%.

Олжас Бектенов подчеркнул важность реализуемого компанией QazaqGaz совместно с катарскими инвесторами проекта. Ввод завода в эксплуатацию позволит направить дополнительные объемы газа в регионы страны. Глава Правительства поручил министерству энергетики и QazaqGaz ускорить темпы строительства предприятия с завершением до 2026 года.