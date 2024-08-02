32-летний Олжас Имангазы предприниматель, многодетный отец и путешественник. Мужчина отправился в необычное автомобильное путешествие со своей семьей, в ходе которого посетили четыре страны и более 20 городов. Об этом путешественник рассказывает на своей странице в . Семья начала свой путь в начале июня, путешествие длиной в 9000 километров. Первая страна Россия затем Грузия, Армения и Турция.

— Мы с супругой любим активный, познавательный отдых. Старшие дети учатся в школе, младшие в садике. И ближе к летним каникулам у нас была мысль, слетать всей семьей на отдых. Цены на пакетный отдых на море за 2+4 нас совсем не устроили. Но все же, хотелось детям показать другие страны и кусочек того отдыха, который мы предпочитаем с супругой. И вдохновившись этой идеей, пришла мысль попробовать всей семьей выехать на продолжительное путешествие на своей машине. Так как мы живем на западе Казахстана у нас было два варианта маршрута первое: Уральск-Саратов-Волгоград-Элиста-Минеральные воды-Владикавказ и второе выехать через Атырау-Астрахань-Грозный-Владикавказ. Прочитав разные форумы и подсказки путешественников выбрали первый вариант так как там дорога в лучшем состоянии нежели во втором варианте. Машина у меня Китайского автпрома 2022 года выпуска. Перед поездкой заменил масло и фильтры, установил дополнительный багажник и защитную сетку. 1 июня в 8:00ч утра выехали из Уральска. Пересекли границу Казахстана и России в Таскалинском районе. Пообедав в Саратове, выехали дальше в сторону Волгограда. Проехав 838 километров, вечером мы были в городе Волгоград и поселились в отеле восстановить силы. На второе утро заправившись мы выехали в сторону Калмыкии и Северной Осетии. Бензин АИ-95 в России стоит 57-60 рублей (280тенге). Хочу отметить, что в России вы не сможете оплатить и снять деньги с наших карточек, поэтому нужно брать деньги наличными. Также в России сейчас не работает Booking.com, отель выбирали в приложении Яндекс путешествие. На второй день проехали такие города как Элиста, Пятигорск, Нальчик и вечером были у подножья Кавказских гор в городе Владикавказ. 3 июня утром прогулялись по красивому городу Владикавказ, на второй половине дня пересекли границу России и Грузии в Верхнем Ларсе, — пишет Олжас Имангазы.

Путешественник рассказал, что на границе России и Грузии нет большой очереди. Паспортный контроль пассажиры проходят отдельно в здании, а водитель отдельно на машине. За час казахстанцы прошли все контроли и заехали в Грузию.

— Первая точка где мы планировали остановиться в Грузии - горный поселок городского типа Степанцмида, который находится в 30 минутах от границы в живописным месте посреди гор. Показать детям горы одна из причин нашей остановки в этом месте, эмоции детей просто не передать словами. На следующий день мы выехали в город Тбилиси, по военно-Грузинской трассе дорога составляет 160 километров. Бензин АИ-95 в Грузии стоит 3-3.3 лари, в тенге это 530-540 тенге за литр. По всей трассе встречаются грузинские памятники старины: соборы, крепости, сторожевые башни. Ближе к вечеру были в столице Грузии Тбилиси. Четырехместный апарт отель в центре Тбилиси сняли на три дня за 12000 тенге в сутки. 6 июня посетили футбольный матч молодежной сборной Грузии и Казахстана. С детьми весь матч болели за наших ребят, у детей невероятные эмоции от гостевого матча сборной Казахстана, — поделился многодетный отец.

Олжас Имангазы утверждает, что их семейное путешествие на автомобиле принесло свободу в выборе маршрута и невероятные впечатления. По его словам, дети остались в восторге от поездки, и семья уже начала планировать следующее приключение.