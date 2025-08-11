За первые шесть месяцев 2025 года в Казахстане зарегистрировали 14,2 тыс. краж, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего преступники посягали на имущество, находящееся в личной собственности казахстанцев, таких случаев было 11,6 тыс. Кражи нанесли казахстанцам ущерб в размере 4,7 млрд тенге за первые семь месяцев этого года. Так подсчитали аналитики EnergyProm.
За этот период в стране зарегистрировали более 14 200 подобных преступлений, что на 27,1% превышает показатели прошлого года, среди них:
- 11 600 случаев связаны с хищением имущества, находящегося в личной собственности граждан;
- 1100 краж из квартир;
- 321 карманная кража;
- 1500 краж транспортных средств;
- 112 случаев хищения цветных металлов;
- более 3000 краж мобильных телефонов.
Больше всего краж регистрируют в Алматы (3200 случаев), при этом количество таких преступлений сократилось на 29,1% по сравнению с прошлым годом. Кроме Алматы в антирейтинг попали:
- Астана – 1900 случаев (снижение на 20,7%);
- Карагандинская область – 991 случай (минус 15,7%);
- Алматинская область – 934 случая;
- Шымкент – 798 случаев.
Наименьшее количество краж зафиксировали в Улытауской (119), Мангистауской (137) и Кызылординской (205) областях.
Чаще всего жертвами краж становятся люди среднего возраста:
- 30–39 лет — 3,6 тысячи пострадавших,
- 40–49 лет — 2,8 тысячи,
- 21–29 лет — 1,9 тысячи,
- 50–59 лет — 1,6 тысячи,
- старше 60 лет — 1,3 тысячи,
- 18–20 лет — 728 человек,
- 68 несовершеннолетних, включая пятерых детей младше 11 лет.
В число пострадавших вошли 465 пенсионеров и двое граждан с инвалидностью. Также зафиксированы кражи в отношении 252 граждан стран СНГ, 53 иностранцев из других государств и 12 лиц без гражданства.
За отчетный период кражи совершили 7,8 тысячи человек, что на 13,9% меньше, чем годом ранее. Подавляющее большинство — безработные (6,6 тысячи человек, или 84,4%). Среди остальных — 356 учащихся, 325 рабочих, 18 частных предпринимателей и трое государственных служащих.
Общий ущерб от краж составил 7,7 миллиарда тенге, что на 3,3 процента меньше, чем год назад. Ущерб физическим лицам вырос на 18,9% и достиг 4,7 миллиарда тенге. Ущерб юридическим лицам сократился на 41,8%, до 2,1 миллиарда тенге. Ущерб государству увеличился в 2,1 раза и составил 945,7 миллиона тенге.