За первые шесть месяцев 2025 года в Казахстане зарегистрировали 14,2 тысячи краж, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего преступники посягали на имущество, находящееся в личной собственности казахстанцев.

Что чаще всего крадут у казахстанцев

За первые шесть месяцев 2025 года в Казахстане зарегистрировали 14,2 тыс. краж, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего преступники посягали на имущество, находящееся в личной собственности казахстанцев, таких случаев было 11,6 тыс. Кражи нанесли казахстанцам ущерб в размере 4,7 млрд тенге за первые семь месяцев этого года. Так подсчитали аналитики EnergyProm.

За этот период в стране зарегистрировали более 14 200 подобных преступлений, что на 27,1% превышает показатели прошлого года, среди них:

11 600 случаев связаны с хищением имущества, находящегося в личной собственности граждан;

1100 краж из квартир;

321 карманная кража;

1500 краж транспортных средств;

112 случаев хищения цветных металлов;

более 3000 краж мобильных телефонов.

Больше всего краж регистрируют в Алматы (3200 случаев), при этом количество таких преступлений сократилось на 29,1% по сравнению с прошлым годом. Кроме Алматы в антирейтинг попали:

Астана – 1900 случаев (снижение на 20,7%);

Карагандинская область – 991 случай (минус 15,7%);

Алматинская область – 934 случая;

Шымкент – 798 случаев.

Наименьшее количество краж зафиксировали в Улытауской (119), Мангистауской (137) и Кызылординской (205) областях.

Чаще всего жертвами краж становятся люди среднего возраста:

30–39 лет — 3,6 тысячи пострадавших,

40–49 лет — 2,8 тысячи,

21–29 лет — 1,9 тысячи,

50–59 лет — 1,6 тысячи,

старше 60 лет — 1,3 тысячи,

18–20 лет — 728 человек,

68 несовершеннолетних, включая пятерых детей младше 11 лет.

В число пострадавших вошли 465 пенсионеров и двое граждан с инвалидностью. Также зафиксированы кражи в отношении 252 граждан стран СНГ, 53 иностранцев из других государств и 12 лиц без гражданства.

За отчетный период кражи совершили 7,8 тысячи человек, что на 13,9% меньше, чем годом ранее. Подавляющее большинство — безработные (6,6 тысячи человек, или 84,4%). Среди остальных — 356 учащихся, 325 рабочих, 18 частных предпринимателей и трое государственных служащих.

Общий ущерб от краж составил 7,7 миллиарда тенге, что на 3,3 процента меньше, чем год назад. Ущерб физическим лицам вырос на 18,9% и достиг 4,7 миллиарда тенге. Ущерб юридическим лицам сократился на 41,8%, до 2,1 миллиарда тенге. Ущерб государству увеличился в 2,1 раза и составил 945,7 миллиона тенге.