Описание найденных тел опубликовали в надежде на помощь жителей.

Волонтёры движения Lider.kz, которые помогают искать пропавших людей в Уральске, опубликовали видео с неустановленными погибшими. Они просят помочь найти родственников.

Случай 2022 года — в районе «Старицы Набережной» из реки Урал достали тело мужчины 40–45 лет. На нём была фиолетовая рубашка с длинным рукавом, одноразовые голубые медицинские брюки и чёрные носки. Особые приметы: послеоперационные шрамы слева на груди и медицинская повязка на левом запястье.

Случай 2015 года — недалеко от улицы Г. Караша, в 10 метрах от реки Урал, нашли мужчину европейской внешности, 30–40 лет, рост 165–170 см, среднего телосложения. Одет в чёрную футболку, серое трико и тёмно-синие плавки. На шее — крестик из белого металла на чёрной верёвке.

Случай 2023 года — на теплотрассе по улице Демократическая обнаружили мужчину 50–60 лет. Был одет в чёрную футболку, коричневые джинсы и ботинки.

Волонтёры просят всех, кто узнал кого-то по описанию, обратиться в Lider.kz или в полицию. Возможно, именно ваша информация поможет вернуть этим людям имена и дать их семьям ответы.