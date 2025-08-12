У мужчины нашли запрещённые вещества при личном досмотре и на местах «закладок»

Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, в Уральске задержали 31-летнего мужчину. При досмотре у него в кармане шорт нашли девять свёртков, обмотанных зелёной изолентой. Внутри было белое вещество с характерным запахом. Ещё два таких свёртка обнаружили на предполагаемых «закладках». По факту возбуждено уголовное дело, проведены экспертизы, ведется расследование.

За два месяца операции «Қарасора — 2025» в области выявили 56 наркопреступлений: 20 уголовных и 36 административных. Среди уголовных — девять случаев сбыта наркотиков, восемь фактов выращивания запрещённых растений, два случая контрабанды и один — содержания притона. Всего изъяли около 15 килограммов марихуаны.






