340 тысяч тенге составила средняя зарплата в ЗКО

Эта сумма заработной платы была зафиксирована в четвертом квартале 2024 года.

По данным Бюро национальной статистики, в IV квартале 2024 года средняя зарплата в Казахстане выросла на 10,5% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Реальный рост составил 1,8%. Если сравнивать с предыдущим кварталом, зарплаты увеличились на 11,4%, а индекс реальной зарплаты – на 8,9%.

Наибольший рост за год зафиксирован в:

Алматы и Шымкенте – на 13,6% ,

– на , Карагандинской области – на 13,2% ,

– на , Северо-Казахстанской области – на 12,9% ,

– на , Актюбинской области – на 12,6%.

В Западно-Казахстанской области:

Средняя зарплата – 340 084 тенге ,

, Рост номинальных зарплат – 8,1% ,

, Реальный индекс зарплат – 99,4% (то есть с учётом инфляции доходы фактически не выросли).

Больше всего зарплаты выросли в:

IT и связь – на 32,8%,

Сельское, лесное и рыбное хозяйство – на 22,7%,

Искусство и развлечения – на 20,6%,

Энергетика – на 18,8%,

Водоснабжение и экология – на 23,1%.

Меньше всего рост был в:

Госуправлении и обороне – на 3,4%,

Административных услугах – на 3,1%,

Образовании – на 5%.

Наиболее высокие зарплаты зафиксированы в финансовой и страховой сфере – они в 2,2 раза превышают средний уровень по стране. В горнодобывающей промышленности зарплаты выше средних в 2,1 раза, в сфере информационных технологий и связи – в 1,8 раза, а в науке и технике – в 1,6 раза.

Напомним, что среднее значение заработной платы по Казахстану в четвертом квартале 2023 года составило 393 605 тенге.