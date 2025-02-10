340 тысяч тенге составила средняя зарплата в ЗКО

По данным Бюро национальной статистики, в IV квартале 2024 года средняя зарплата в Казахстане выросла на 10,5% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Реальный рост составил 1,8%. Если сравнивать с предыдущим кварталом, зарплаты увеличились на 11,4%, а индекс реальной зарплаты – на 8,9%.
Наибольший рост за год зафиксирован в:
- Алматы и Шымкенте – на 13,6%,
- Карагандинской области – на 13,2%,
- Северо-Казахстанской области – на 12,9%,
- Актюбинской области – на 12,6%.
В Западно-Казахстанской области:
- Средняя зарплата – 340 084 тенге,
- Рост номинальных зарплат – 8,1%,
- Реальный индекс зарплат – 99,4% (то есть с учётом инфляции доходы фактически не выросли).
Больше всего зарплаты выросли в:
- IT и связь – на 32,8%,
- Сельское, лесное и рыбное хозяйство – на 22,7%,
- Искусство и развлечения – на 20,6%,
- Энергетика – на 18,8%,
- Водоснабжение и экология – на 23,1%.
Меньше всего рост был в:
- Госуправлении и обороне – на 3,4%,
- Административных услугах – на 3,1%,
- Образовании – на 5%.
Наиболее высокие зарплаты зафиксированы в финансовой и страховой сфере – они в 2,2 раза превышают средний уровень по стране. В горнодобывающей промышленности зарплаты выше средних в 2,1 раза, в сфере информационных технологий и связи – в 1,8 раза, а в науке и технике – в 1,6 раза.
Напомним, что среднее значение заработной платы по Казахстану в четвертом квартале 2023 года составило 393 605 тенге.