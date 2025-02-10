Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум Экономика

340 тысяч тенге составила средняя зарплата в ЗКО

Эта сумма заработной платы была зафиксирована в четвертом квартале 2024 года.
Жулдызхан Хасангалиева
340 тысяч тенге составила средняя зарплата в ЗКО

По данным Бюро национальной статистики, в IV квартале 2024 года средняя зарплата в Казахстане выросла на 10,5% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Реальный рост составил 1,8%. Если сравнивать с предыдущим кварталом, зарплаты увеличились на 11,4%, а индекс реальной зарплаты – на 8,9%. 

Наибольший рост за год зафиксирован в:

Главный баннер
  • Алматы и Шымкенте – на 13,6%,
  • Карагандинской области – на 13,2%,
  • Северо-Казахстанской области – на 12,9%,
  • Актюбинской области – на 12,6%.

В Западно-Казахстанской области:

  • Средняя зарплата – 340 084 тенге,
  • Рост номинальных зарплат – 8,1%,
  • Реальный индекс зарплат – 99,4% (то есть с учётом инфляции доходы фактически не выросли).

Больше всего зарплаты выросли в:

  • IT и связь – на 32,8%,
  • Сельское, лесное и рыбное хозяйство – на 22,7%,
  • Искусство и развлечения – на 20,6%,
  • Энергетика – на 18,8%,
  • Водоснабжение и экология – на 23,1%.

Меньше всего рост был в:

  • Госуправлении и обороне – на 3,4%,
  • Административных услугах – на 3,1%,
  • Образовании – на 5%.

Наиболее высокие зарплаты зафиксированы в финансовой и страховой сфере – они в 2,2 раза превышают средний уровень по стране. В горнодобывающей промышленности зарплаты выше средних в 2,1 раза, в сфере информационных технологий и связи – в 1,8 раза, а в науке и технике – в 1,6 раза.

Напомним, что среднее значение заработной платы по Казахстану в четвертом квартале 2023 года составило 393 605 тенге.  

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article