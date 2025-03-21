Мужчинам в Казахстане платят на 25% больше, чем женщинам

Наибольший уровень зарплат традиционно был зафиксирован в Атырауской области: 539,8 тысячи тенге. Далее следуют Мангистауская и Улытауская области, а также Алматы и Астана. Наименьшие заработные платы были отмечены в Северо-Казахстанской, Жетысуской и Туркестанской областях. Об этом свидетельствуют данные портала FinProm.

В отраслевом разрезе, по данным аналитиков, самые высокие зарплаты наблюдались в горнодобывающей промышленности (688,3 тысяч тенге), секторе финансов и страхования (664,2 тысяч тенге), а также в информационно-коммуникационной сфере (550,7 тысяч тенге).

В гендерном разрезе в 2024 году заработная плата мужчин составила 402,9 тысяч тенге — на 11,5% больше, чем годом ранее. У женщин показатель достиг лишь 323,5 тысяч тенге, увеличившись на 13,2% за год.

Разница в зарплатах между мужчинами и женщинами составила 24,6%.

В региональном разрезе самые высокие зарплаты среди мужчин были зафиксированы в Атырауской, Мангистауской и Улытауской областях, а самые низкие — в Туркестанской, Жетысуской и Северо-Казахстанской областях.

У женщин ситуация несколько иная: наибольший уровень зарплат был отмечен в Алматы, Атырауской области и Астане, а наименьший — в Северо-Казахстанской, Жамбылской и Жетысуской областях.

Наибольший разрыв в зарплатах наблюдался в Мангистауской (71,1%), Атырауской (71%), Улытауской (48,7%), Карагандинской (35,2%) и Актюбинской (35%) областях, наименьший разрыв — в Шымкенте (1,5%), а также в Туркестанской (1,7%) и Жетысуской (2,9%) областях.

Из всех 20 регионов РК только в Алматинской области женщины зарабатывали больше мужчин (на 0,9%).

Напомним: в разрезе видов деятельности, как уже было сказано, наибольшие зарплаты в 2024 году наблюдались в секторе финансов и страхования, горнодобывающей промышленности и информационно-коммуникационной сфере.

Так вот, мужчины в этих отраслях в среднем получали 773,8 тысяч, 715,5 тысяч и 587,6 тысяч тенге соответственно. При этом средние зарплаты женщин в тех же сферах за аналогичную работу составляли лишь 592,3 тысяч, 584,8 тысяч и 490,7 тысяч тенге. Разница между зарплатами мужчин и женщин в этих секторах составила 30,6%, 22,3% и 19,8% соответственно.

Среди крупных отраслей экономики наименьший разрыв между зарплатами мужчин и женщин наблюдался в агропромышленном комплексе, секторе административных и вспомогательных услуг, а также в сфере искусства, развлечений и отдыха.

Единственная крупная отрасль, в которой женщины зарабатывают больше мужчин — образование, здесь разница в 2024 году составила 9,7% в пользу женщин.