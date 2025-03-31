В минэкологии назвали причины гибели сайгаков в Казахстане

По данным министерства экологии РК, случаи обнаружения павших сайгаков также зафиксированы в ряде регионов. Наибольшее количество погибших животных обнаружены в ареалах естественного обитания области Улытау, Карагандинской, Кызылординской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях.

В ведомстве пояснили, что с учётом биологии и жизненного цикла сайгака, установленные случаи связаны с естественной смертностью. Согласно данному алгоритму, туши подлежат утилизации в соответствии с ветеринарным законодательством. Работы по утилизации ведут территориальные и подведомственные подразделения комитета лесного хозяйства и животного мира вместе с акиматами, ветеринарной службой, сотрудниками полиции и МЧС. Всего привлечено более 150 человек. Задействовано 51 единиц техники.

Так, с начала этого года утилизировано более 5,2 тысяч туш.

– В нормальных условиях ежегодная естественная смертность сайгаков всех возрастных групп составляет порядка 20% от общей численности популяции, при этом может погибать до 50% взрослых самцов. Сайгак — степное животное с короткой продолжительностью жизни и высокой скоростью воспроизводства. В суровые зимы поголовье сайгаков может сокращаться на 40-50%, особенно если таким зимам предшествовала весенне-летняя засуха. В зимний период животные теряют жировой запас в связи с обильными снегопадами и ограниченным доступом к подножному корму. В пустынях и полупустынях Казахстана такие природные явления наблюдаются довольно часто, что приводит гибели некоторых ослабленных особей сайги, - подчеркнул заведующий лаборатории териологии института зоологии Алексей Грачева.

В территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО сообщили, что на сегодня в области не зарегистрирован массовый падеж сайгаков. Погибшие животные умерли от естественной смерти.

– Сайгаки живут 5-6 лет. Поэтому их смерть связана с природным циклом продолжительности жизни. Всего с начала года утилизировано 161 туша сайги. Сейчас из-за погодных условий и слякоти не представляется возможным обследовать все участки. Однако в скором времени инспекторы будут выезжать, - рассказал руководитель ведомства Нурлан Рахимжанов.

Как ранее сообщалось, общая численность сайгаков в Казахстане составляет 4,1 миллиона особей, 2,3 миллиона из которых обитают на территории Западно-Казахстанской области.

Отметим, что ориентировочно с 8 апреля специалисты приступят к авиаучету, после которого будет известна точное количество животных.

Напомним, после прошедших наводнений президент РК Касым-Жомарт Токаев пообещал запретить изъятие популяции сайгаков, которые являются символами казахской степи. К слову, ранее сайгаки долгое время находились под защитой государства. Однако последние несколько лет фермеры ЗКО начали бить тревогу и даже требовали объявить режим ЧС. По их словам, тысячи животных вытаптывают сенокосные земли, уничтожают урожай, пасутся рядом с водоемами, не давая тем самым домашнему скоту приблизиться на водопой.

Позже в минэкологии приняли решение о регулировании численности этих животных. Планировалось отловить и отстрелить 200 тысяч голов. Однако не все казахстанцы поддержали такую идею и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания. А истинная цель истребления животных – это их рога, которые стоят немалых денег.