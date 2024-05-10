10 мая под председательством акима ЗКО Наримана Турегалиева прошло аппаратное совещание. Одним из рассматриваемых вопросов стало проведение весенне-полевых работ. По словам руководителя управления сельского хозяйства Рустема Зулкашева, в этом году общая площадь посевных работ составляет 607 тысяч гектаров, в том числе:

зерновые - 287 тысяч гектаров

масличные - 116 тысяч гектаров

овощные и садовые - 9 760 гектаров

кормовые - 194 тысяч гектаров.

Рустем Зулкашев заверил, что весенне-полевые работы идут в штатном режиме, семена, удобрения, сельхозтехника подготовлены.

Глава региона поручил провести все необходимые работы в срок. Он также подчеркнул, что воды в этом году достаточно и необходимо максимально запастись ею.

Кроме этого аким области отметил, что из-за большого количества сайгаков, крестьянские хозяйства в этом году вновь могут испытать недостаток пастбищ и угодий.

– В южных регионах могут возникнуть трудности с заготовкой корма для сельхозживотных. Существует вероятность того, что сайгаки могут вытоптать пастбища. Поэтому заранее подготовьте план по запасам на зиму. Мы прогнозируем, что в Шынгырлауском, Сырымском, Каратобинском, Акжайыкском районах и в районе Байтерек будет хороший урожай кормовых. Продумайте, составьте договор, чтобы жители южных районов не испытывали трудности с кормом, - подчеркнул аким области.

Отметим, что после прошедших наводнений президент РК Касым-Жомарт Токаев пообещал запретить изъятие популяции сайгаков, которые являются символами казахской степи. К слову, ранее сайгаки долгое время находились под защитой государства. Однако последние несколько лет фермеры начали бить тревогу. По их словам, тысячи животных вытаптывают сенокосные земли, уничтожают урожай, пасутся рядом с водоемами, не давая тем самым домашнему скоту приблизиться на водопой.

Позже в минэкологии приняли решение о регулировании численности этих животных. Планировалось отловить и отстрелить 200 тысяч голов. Однако не все казахстанцы поддержали такую идею и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания. А истинная цель истребления животных – это их рога, которые стоят немалых денег.