— Я всю войну проработала на болторезном, строгальном, сверлильном и токарном станках. Делала запчасти для мостов, которые разрушали. Когда вспоминаю это время, у меня слезы на глазах. Так было тяжело, но ничего, выжили, победу встретили. Сначала на завод отправилась старшая сестра, а я за ней. Из Москвы дали направление на строительство двух мостов: через Урал и Уральск - Подстепное — это мы их строили. А потом я здесь осталась и устроилась на заводе МЖБК заведующей склада и проработала там 25 лет, — рассказывает ветеран труда Александра Ивановна.

Александра Ивановна была очень рада услышать, что завод, на котором она проработала столько лет, все еще работает и процветает. Юрий Юрьевич сказал, что он готов провести экскурсию для ветерана труда в любой день. Несмотря на преклонный возраст, женщина остаётся активной, доброй и излучает неподдельную жизнерадостность.

Генеральный директор завода считает, что отдать дань уважения ветеранам — это гражданский долг каждого человека. По его мнению, к старшему поколению нужно прислушиваться и перенимать опыт.

— С праздниками теперь связаны иные чувства: всплывают воспоминания о школьных годах и рассказах о военных действиях, которые раньше казались нереальными. Мои прадеды также были участниками ВОВ, к сожалению, один из них погиб смертью храбрых в Украине, в Черкасской области, село Мурзинцы в 1944 г. Посмертно награжден Орденом Красной Звезды - Черенков Борис Никифорович. С возрастом начинаешь осознавать, какие трудности пришлось пережить предыдущим поколениям, какие суровые времена они пережили и какой весомый вклад внесли в историю. Когда-то на месте асфальтного завода в 1967 году начали проектировать бетонный завод ТОО "Гидромаш-Орион-МЖБК". С первого дня его работы здесь трудилась ветеран Великой Отечественной войны Александра Ивановна. Имея большой багаж знаний и определённые заслуги, по сей день прислушиваешься к более опытным сотрудникам нашего завода, к таким как Сахаров Нуржан Карлович, имеющий звание «Почетного строителя Республики Казахстан». Я считаю, что мы вместе реализуем много проектов. В свою очередь, сделаю всё возможное для того, чтобы предприятие работало бесперебойно, — говорит генеральный директор ТОО «Гидромаш-Орион-МЖБК» Юрий Никулица.

Юрий Юрьевич искренне и от всего сердца поздравил ветерана с Днем Победы. В его глазах читалась настоящая теплота и уважение к старшему поколению.