Глава региона поздравить его поехал в районный центр Хромтау. Возле дома участника войны 9 Мая было торжественно и многолюдно. Дети в военной форме выстроились в почетном карауле, духовой оркестр играл марш и песни военных лет. Поздравить Василия Ивановича Грецкого пришли десятки людей.

- Низкий Вам поклон. Мы всегда будем благодарны Вам за мирное небо и светлое будущее, - сказал Асхат Шахаров, и зачитал ветерану поздравительное письмо от Президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Василий Грецкий родился в 1924 году в Белоруссии. Призывался со станции ЧУ, где после войны долго время работал в депо. Позже переехал в Актюбинскую область. На фронте воевал в составе первого кавалерийского корпуса восьмого полка на Украинском и Белорусском фронтах. Трижды был ранен. Награжден орденами «Красной Звезды» и Отечественной войны II степени.

Из Актюбинской области в годы войны на фронт призвали более 122 тысяч человек. Свыше 36 тысяч пали смертью храбрых. 35 актюбинцев стали Героями Советского Союза, 9 - полными кавалерами ордена Славы.

Фарида ЗАРИП

Фото акимата Актюбинской области