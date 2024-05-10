В каких условиях содержат бродячих собак и тех животных, которых спасли во время паводка с дачных обществ показали в клинике «Жардем-вет». Клетки рассчитаны на 75 собак. Во время наводнения приходилось в одну клетку помещать по 3-4 собаки.

— Во время паводка спасли и привезли к нам 180 собак. Постепенно владельцы разобрали своих четвероногих. Сейчас осталось 69 животных. Содержим в хороших условиях, кормим и поим. Всех привезённых к нам собак мы прочипировали и вакцинировали, — рассказали в ветклинике.

К слову, клиника «Жардем-вет» работает с с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Фото Медета МЕДРЕСОВА