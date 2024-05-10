Сегодня, 10 мая, у здания городского акимата собрались жители затопленных дачных кооперативов. По сей день в их домах стоит большая вода. Многодетные семьи вынуждены ютиться в эвакуационных пунктах.

У одной из жительниц дачного общества семь детей, самому младшему из которых всего 15 дней от роду. Женщина рассказала, что оставаться в эвакуационном пункте им было тяжело, поэтому им пришлось снять квартиру за 150 тысяч тенге в месяц, плюс оплачивать коммунальные услуги. Многодетной маме приходится собирать все детские пособия, чтобы оплатить аренду.

Ситуации у людей похожи: у всех одна беда — им негде жить. По словам дачников, власти ждут, когда вода сойдет, чтобы комиссия могла рассчитать ущерб и вынести вердикт — новое жилье или деньги на ремонт. Однако никто не знает, когда именно уйдет вода, в каком состоянии будет жилье и как долго людям придется оставаться в эвакуационных пунктах.

— Мы не беженцы, налоги платим вовремя. Почему государство нас бросает в трудную минуту? Никто не сможет вернутся к себе домой, там все отсырело, там очень много змей, крыс и лягушек. Они (власти города-прим.автора) говорят, что будут смотреть на состояние дома, падает он или нет. Невозможно там будет жить, уже 21-ый день, как воды в доме по пояс, дома больше непригодны для жизни, — сказала жительница дачного кооператива.

Вместе с тем, люди боятся остаться без места в эвакуационном пункте, ведь большинство из них расположено в студенческих общежитиях, куда в августе начнут заселяться абитуриенты.

— Я мать пятерых детей, на десяти квадратных метрах живу с пятью детьми. Что я буду делать, когда дом даст трещину? Я пять лет собирала деньги, чтобы сделать ремонт. Мы с соседями сами провели газ, а теперь их за дома не считают. Мне сказали, если меня не устроит решение комиссии, то я могу пойти в суд. На имени моей мамы есть жилье и из-за этого мне теперь не положен дом. Это не правильно. Я считаю, жителям Первой, Второй, Третье дачной, дачным обществам «Нурлы жол», Телецентр, Венера, Стеновик должны дать жилье. Нам нужно жилье! — говорит многодетная мать.

Между тем, в городском акимате сообщили, что вопрос жилья решается: комиссия ведёт работу по оценке ущерба в местах, где вода уже сошла.

— Компенсация будет в любом случае, а какая именно — решит комиссия: будет это новый дом или денежная компенсация. Без временного жилья люди тоже не останутся, эвакуационные пункты будут работать до возмещения ущерба, — сообщили в ведомстве.