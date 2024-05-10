Инцидент произошел шестого мая по улице Жумабаева в поселке Зачаганск. Как сообщили очевидцы, несколько бродячих собак погнались за мальчиком. Поражает равнодушие наблюдающих людей. Ребенок кричит, а на помощь ему устремилась лишь девочка-подросток.

– Наши дети часто подвергаются нападению бродячих собак. Их очень много, они агрессивные, крупные, ходят сворами. Особенно часто они кидаются на тех, кто проезжает на велосипеде, на детей, которые катаются на самокатах. Боимся выходить на улицу, - рассказала местная жительница.

Чем закончился инцидент - неизвестно. Однако в пресс-службе областного управления здравоохранения сообщили, что из Зачаганска за медицинской помощью не обращались. Да и в полицию заявление о нападении животных не поступало.

В акимате поселка Зачаганск говорят, что ситуация с бродячими собаками действительно остается напряженной. Особенно дело усложнилось после паводков. Жители близлежащих дачных участков покинули свои дома, и животные переместились в Зачаганск.

– Собак очень жалко, они голодные, ждут своих хозяев, их никто не кормит. Людям, конечно, тоже нелегко, им пришлось покинуть свои дома. Собака - друг человека, я против них ничего не имею. Но их действительно развелось очень много, постоянно поступают жалобы. Мы всё время на связи с ветстанцией, пишем письма. У акимата нет никаких полномочий. Вопрос сложный, проблема есть, - сообщили в акимате поселка Зачаганск.

Между тем, в облздраве сообщили, что с начала года в травмпункт с жалобами на укусы животных обратились 350 взрослых и 231 ребенок. Всем им оказана необходимая медицинская помощь, они направлены на амбулаторное лечение.

По данным управления ветеринарии ЗКО, на сегодня по области отловлено 806 бродячих собак, из них 513 прошли биостерилизацию. Их отправили в среду обитания. Оставшиеся 293 собаки на основании заявлений граждан по причине агрессии умерщвлены.