Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:

«Мы с удовольствием поддерживаем отечественные проекты, которые объединяют людей вокруг музыки, спорта, здорового образа жизни. Kaspi.kz уже много лет является генеральным партнером Алматы Марафона, фестиваля The Spirit of Tengri, проекта Qazaq National Parks и других. Нам очень понравилась идея OYU Fest – дать дорогу молодым талантливым исполнителям современной казахстанской музыки. Мы хотим, чтобы еще больше людей в стране и по всему миру познакомились с современной музыкой из Казахстана».

Айсултан Сеитов - основатель проекта OYU и QARA studios:

«OYU родился в начале 2021 года как проект по исследованию современной музыки Центральной Азии, в частности, музыки Казахстана. Проект обрёл популярность среди молодёжи с первых же дней и дал возможность реализоваться новым музыкантам, и, также, возвратить больших артистов прошлого. OYU Live стал новой площадкой для развития индустрии, привнес новые стандарты, возродил любовь к казахстанской музыке. Спустя год мы запустили OYU Fest – эта была наша инициатива, где мы даём дань уважения и любви к музыке в целом. В этом году фестиваль пройдет уже в третий раз, и мы рады, что с нами казахстанская компания Kaspi.kz. Благодаря этому партнерству мы сможем поддержать еще больше талантливых музыкантов, развивать культуру фестивалей в Казахстане и сделать классную качественную музыку более доступной для всех».

Фестиваль пройдет 1 июня на Первомайских прудах в Алматы и 27 июля – в гольф-клубе «Астана». Будет легендарный лайн-ап: «Dequine» «Shiza» «Ayau» «Aikyn» «Kunzharyq» «Marhaba Säbi» и другие звезды современной музыки.

Гостей фестиваля также ждут традиционные развлечения: алтыбакан, асык, батуты, детские аниматоры, guitar hero, интерактивные конкурсы от партнеров фестиваля и много вкусного от любимых ресторанов Алматы и Астаны.