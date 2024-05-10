Авария произошла на дороге Самара-Шымкент вблизи Иргиза 9 мая. Здесь столкнулись автомашина ВАЗ и грузовая машина МАН, которая ехала в попутном направлении. ВАЗ въехал сзади в грузовую машину. В результате ДТП водитель легковушки и двое его пассажиров скончались.

Как выяснилось, за рулем легковой машины находился 45-летний учитель физкультуры Иргизской школы им. Ы. Алтынсарина. Он скончался в больнице, куда его доставили на скорой помощи. Его супруга, ей в июне должно было исполниться 45 лет, скончалась на месте аварии. Она работала учителем начальных классов в той же школе.

Также на месте ДТП погиб 28-летний депутат Иргизского раймаслихата, ветеринарный врач. Чтобы вытащить их из машины спасателям пришлось применить специальное оборудование. У погибших остались трое детей школьного возраста.



В департаменте полиции Актюбинской области сообщили по факту случившегося проводится досудебное расследование.

