Уровень реки Урал в Атырауской области перевалил за критический уровень

По данным оперативного штаба, в Атырауской области продолжается подъём уровня воды в реке Урал. В двух населённых пунктах он превысил критические отметки.

Изменение уровня воды в Урале на утро 10 мая за последние сутки:

село Индербор + 22 см, уровень воды - 1014 см, критический уровень - 845 см,

село Махамбет + 16 см, уровень воды - 924 см, критический уровень - 850 см,

город Атырау + 6 см, уровень воды - 528 см, критический уровень - 550 см,

село Жанаталап + 4 см, уровень воды - 379 см, критический уровень - 500 см,

село Еркинкала + 4 см, уровень воды - 339 см, критический уровень - 450 см.

На реке Урал в селе Индербор силами ДЧС Кызылординской области ведутся работы по укреплению дамбы. В Кульсары откачано 8 989 кубометров талой воды. Мониторинг уровня воды ведется круглосуточно.