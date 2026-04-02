В марте 2026 года темпы инфляции в стране заметно снизились, составив всего 0,6% за месяц - это почти вдвое меньше февральских показателей.

Согласно свежим данным Бюро национальной статистики, тренд на охлаждение рынка затронул все ключевые сферы: от продовольствия до платных услуг. В годовом исчислении инфляция зафиксировалась на отметке 11%, что на 0,7% ниже предыдущего месяца.

Продуктовая корзина: овощи дешевеют, сладости под вопросом

Главным драйвером снижения цен стал сезонный фактор и стабилизация рынка овощей. Больше всего в марте порадовали ценники на огурцы (падение на 22,6%) и репчатый лук, который стал доступнее на 10,9%. Также незначительно подешевели гречка, помидоры и шоколадные конфеты.

Однако не все позиции в чеке стали приятнее. Зафиксирован резкий скачок стоимости сладкого перца (более 10%) и бананов (5,4%). Также заметно подорожали корнеплоды - свекла и морковь прибавили по 4,2%, а любителям говяжьей печени и кефира придется заложить в бюджет на 1,3–2,3% больше.

Техника против золота: на чём можно сэкономить

Рынок непродовольственных товаров преподнес сюрприз любителям гаджетов и бытовой техники. В марте пылесосы и утюги подешевели почти на 8%, а ценники на смартфоны и автомобили снизились в среднем на 2,5%.

В то же время ювелирные украшения стали дороже: золотые обручальные кольца выросли в цене на 5,5%. Аналогичный рост показали кухонные плиты и телевизоры. В аптечном сегменте также наблюдается небольшое движение вверх - корвалол и средства для ухода за руками подорожали на 1,4–1,7%.

Услуги и сервис: от бассейнов до автошкол

Сервисный сектор продолжает дорожать, хоть и медленнее, чем раньше. Заметнее всего выросли абонементы в бассейны (3,3%) и услуги электриков. Поход к стоматологу за лечением кариеса теперь обойдется на 1,6% дороже, а билеты на междугородние автобусы прибавили около 1%.

Стоит отметить, что в годовом разрезе (март к марту) антирекорд по росту цен удерживают курьерские службы (почти 14,3%) и индустрия праздников. За организацию торжества в 2026 году придется заплатить на 10,8% больше, чем годом ранее.