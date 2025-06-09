В социальных сетях распространяется видео, на котором шесть девочек избивают сверстницу. Каждая по очереди бьет свою жертву по голове и отходит. При этом пострадавшая школьница не сопротивляется и терпит все удары, прикрыв лицо руками.
После того, как каждая нанесла порцию ударов, они перешли к решению финансового вопроса.
— Если ты не отдашь, мы тебя на кассу ставим. У тебя девятого числа день рождения. По-любому тебе подарят «бабки». Тебе же мама всегда по 10 косарей давала, ты мне всегда «башляла». Не празднуй денюху, что-нибудь придумай. Десятого числа мы приезжаем, если ты не отдаешь, мы тебя толпой «гасим» и уже ставим на счетчик по косарю, — говорят школьницы.
Все это подростки снимали на несколько сотовых телефонов.
Оказалось, что инцидент произошел ещё в конце августа прошлого года. Но общественный резонанс дело получило только после окончания учебного года.
— Установлены личности шести несовершеннолетних участниц инцидента, произошедшего 31 августа 2024 года. В отношении двух несовершеннолетних и четверых законных представителей собраны административные материалы. Начато досудебное расследование по признакам вымогательства, — рассказали в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области.