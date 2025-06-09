Как сообщает Oxu.Az, вот 5 вещей, на которые, по мнению Баффета, бессмысленно тратить деньги.

1. Новые автомобили

Согласно философии Баффета, покупка нового автомобиля является одним из самых разрушительных финансовых решений. Он считает, что автомобиль нужно рассматривать как средство передвижения, а не как символ статуса или инвестиции.

2. Покупки в кредит с высоким процентом - это путь к разорению

Кредитные карты создают циклы, которые загоняют вас в ловушку вечных платежей, не давая при этом накопить богатство, предупреждает он. Предприниматель в основном полагается на наличные для покупок, понимая, что траты по кредитным картам могут привести к потере счета расходов и накоплению дорогостоящих долгов.

3. Азартные игры и лотерейные билеты

Баффет постоянно критиковал азартные игры и лотерейные билеты как принципиально ошибочные подходы к созданию богатства. Азартные игры изначально имеют математически отрицательную ожидаемую прибыль. Казино и лотерейные системы структурированы так, чтобы приносить прибыль операторам, а не игрокам.

4. Огромные дома

Баффет опровергает идею о том, что большие дома автоматически улучшают качество жизни или представляют собой хорошие инвестиции. Он объясняет, что жилье должно соответствовать потребностям, не создавая финансовой нагрузки. Так, размер дома напрямую влияет на текущие расходы, даже не учитывая ипотечные платежи.

5. Сложные инвестиции: не инвестируйте в то, чего не понимаете

Баффет постоянно предостерегает от инвестирования в сложные финансовые продукты или следования инвестиционным тенденциям без надлежащего понимания. Вместо того чтобы пытаться выбирать отдельные акции или ориентироваться в сложных инвестиционных продуктах, он рекомендует большинству инвесторов последовательно приобретать индексные фонды широкого рынка.

Фото: Nati Harnik/AP