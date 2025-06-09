По результатам проверки школьных столовых наложено 57 штрафов, выдано 60 предписаний.

Министерство здравоохранения по поручению премьер-министра завершило массовую проверку школьных столовых в Мангистауской области.

По итогам проверок из 66 школьных пищеблоков в 65 выявлены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, наложено 57 штрафов на сумму более 18 млн тенге, выдано 60 предписаний, отстранены от работы 62 сотрудника, 1 материал даже передан в суд.

Основные причины нарушений — отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений, недокументированная или просроченная продукция, несоблюдение санитарного режима, отсутствие горячей воды, работа сотрудников без медосмотра и ежедневного контроля здоровья, выявленные бактерионосители (дизентерия, стафилококк), ненадлежащая обработка посуды и инвентаря – в 7,2% смывов обнаружены кишечные бактерии.

Также в ходе проверок был отмечен слабый контроль со стороны школьных бракеражных комиссий, допуск работников без медицинского осмотра, отсутствие квалифицированного персонала на объектах питания. Именно это влечет за собой повторные случаи групповых отравлений.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей Департаменту санитарно-эпидемиологического контроля области поручили усилить профилактическую работу, а Управлению образования – привести школьные пищеблоки в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Фото: pexels.com