В редакцию «МГ» обратились жители садового товарищества «Ёлочка», который находится на первой дачной. Они жалуются на то, что каждый день им приходится наблюдать, как из гор мусора и сломанной мебели выползают согреться на солнышке змеи.

Все эти кучи хлама расположены вдоль проезжей части единственной центральной улицы. Теперь они просят акимат Уральска выполнить свои обещания и вывезти остатки сломанных построек и всего прочего после наводнения.

Жительница садового товарищества «Ёлочка» Венера Дощанова говорит, что в её семье четверо детей, самой младшей дочери всего 1,5 годика и ей не объяснить, что трогать змей нельзя. Она опасается, что такое количество змей может привести к трагедии.

— Вот после недавних проливных дождей мы и наши соседи стали замечать змей на единственной центральной улице в мусоре, который остался после потопа. Здесь ходят наши дети. Обойти это место просто невозможно. Никто не застрахован от укуса змеи, но помочь нам нужно. Понятно никто её сам трогать не будет, а если нечаянно кто-то наступит. Мне боязно за своих детей. Вдруг они начнут залазить в наши дома, — рассказывает Венера Дощанова.

Женщина обращалась в службу 112, но ей ответили, если змея во двор не заползла, они ничего предпринимать не будут.

— И раньше мы наблюдали змей, но это были ужи по 50-60 сантиметров, а эти особи по 1,5 метра. Не знаем как решить эту проблему. Никто не говорит убить их, но как-то обезопасить местных жителей надо. А так, конечно страшно, — говорит Венера.

Ещё одна жительница садового товарищества Валентина Анатольевна советует при виде змеи сохранять спокойствие.

— Я посмотрела в интернете, пишут что это гадюка. Укус у неё не смертельный. Главное не ходить по высоким кустам и в песчаной местности, — говорит Валентина Анатольевна.

Мы поговорили с руководителем отдела «Экзотариум» Алматинского зоопарка, герпетологом Александром Гурнёвым. Он сказал, что на видео запечатлен узорчатый полос.

— Змея не ядовитая. Для человека и животных совершенна безопасна. Никакой угрозы не представляет. Бывает, что встречаются достаточно агрессивные особи и если даже и укусила, главное применить антисептические средства, — рассказывает Гурнёв.

Герпетолог отметил, что в Казахстане всего три вида ядовитых змей, в ЗКО встречается гадюка Ренарда, её укус сопоставим с укусом пчелы или осы. В других регионах можно встретить обыкновенного щитомордника.

— Чтобы змеи не заползали домой, во дворе должно быть исключительно чисто, не должно быть ни мусорных завалов, ни завалов строительного материала. Если трава высокая, то её нужно скосить. Все дыры ведущие в подвал или подпол обязательно нужно забетонировать. И главное избавляться от грызунов, потому что змеи приползают в поисках пищи, — заключил Александр Гурнёв.

В акимате Уральска сообщили, что после сноса домов на дачах уже вывезли остатки разрушенных строений, однако по указанному адресу они организуют выезд специалистов ЖКХ и примут соответствующие меры.

К слову, в СТ «Ёлочка» на постоянной основе проживает 10 семей, летом около 30-ти.