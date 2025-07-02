На площади первого Президента была организована большая ярмарка ручных изделий и домашней продукции: СДЖ ЗКО уже третий год проводит этический фестиваль «Тойбастар», который в 2023 году провели на областном уровне, в 2024 – на республиканском и в этом году – на международном, пригласив к участию ремесленников из Самары, Саратова и Оренбурга РФ.

Мероприятие, посвященное традиционному казахскому народному промыслу и ремеслам, объединило на одной площади сотни лучших мастеров рукоделия Западно-Казахстанской и Атырауской областей, а также ремесленников Самары и Оренбурга РФ. Всего в нем свое производство представило 130 участников.

— Мы уверены, что сегодняшнее мероприятие будет являться благодатной платформой для дальнейшего укрепления, сохранения народных традиций, а также развития не только профессиональных, но и культурных связей по обмену опытом, вдохновит на будущие общие интересные проекты, инициативы, будет способствовать развитию отрасли народного творчества, чтобы сохранилась традиционность. Кроме того, предварительно мы обсудили проект подписания меморандума и наметили ряд проектов, которые совместно будем организовывать. К примеру, со стороны гостей было пожелание, чтобы мы обучили их мастеров валяльному делу, провели мастер-классы и тренинги в направлении формирования и создания предметов быта в национальных традициях, — сказала Ляна Турсынова.

Перед началом прошел круглый стол с участием гостей, где председатель Совета деловых женщин Палаты предпринимателей ЗКО Ляна Турсынова подписала меморандум о сотрудничестве с общественной организацией национально-культурной автономии казахов г. Самары «Акжол» и международным центром «Қазақ тілі» г. Оренбурга с целью содействия развитию предпринимательских инициатив среди женщин, поддержки социальных и культурных проектов, включающее обмен опытом и проведение совместных форумов, деловых встреч, мастер-классов и культурных обменов, поддержки сохранения и продвижения казахского языка, традиций и национальной идентичности казахов, проживающих в Самаре и Оренбурге, содействие участию казахстанского бизнеса в мероприятиях, организуемых в Самаре, Оренбурге и в ЗКО.

— На фестиваль прибыли мастера народных промыслов, которые у нас изготавливают свою продукцию, для мастеров она является большой выручкой. Но у них своя интерпретация, но хотелось бы видеть ее как в аналоге. Мы, соотечественники, бывает отходим от исторических корней, а у вас, в Казахстане, настоящая подача того или иного материала. И для нас важно, что мы у вас видим. Это будет примером для сотрудничества, обменом опыта, чтобы мы улучшали свою продукцию и достойно ее представляли. Этнофестивали ремесленников – это прекрасная возможность прикоснуться к народному творчеству, узнать о традициях и культуре народа, а также поддержать мастеров, — поделилась руководитель делегации из Оренбурга Сауле Дулати.

В ходе этнофестиваля были продемонстрированы ремесленные техники, мастер-классы по гончарному делу, плетению камчи. Организована ярмарка изделий ручной работы, на которой можно было попробовать и приобрести изделия: подушки, одеяла, корпе, камзолы, деревянную посуду, кожаные сумки и ремни, тюбетейки, обувь, а также разные сладости ручной работы и молочные. Были выступления фольклорных коллективов и спортивные состязания, направленные на сохранение и популяризацию культурного наследия. Также был проведен обряд тусай кесу – разрезание путов, в котором принял участие заместитель акима области Каиржан Мендигалиев.

Народные ремесла представили бабушки филиала республиканского ОО «Казак аналары», которое входят женщины от 30 и выше. Они обучали молодежь отбивать шерсть, при помощи веретена прясти нить из уже готовой шерсти. Это они делают для того, чтобы возродить народные казахские традиции, чтобы дети учились и приумножали знания.

Оценить качество молочных продуктов питания предпринимательницы ИП «Рамазан» Назиры Сыдыкбаевой из села Мичурино района Байтерек, можно было отведав их.

Шолпан Куспаева по профессии преподаватель, но последние шесть лет занимается изготовлением сладостей, из них три года леденцами, а последние три научилась работать с шоколадом. Все ее конфеты ручной работы. На фестиваль она привезла оборудование для шоколадного фонтана. Когда все было готово, участники подходили, окунали клубнику в шоколадный фонтан и пробовали сладкое угощение.

— На карамель спрос хороший. Свою продукцию я реализую в собственном магазине, который расположен на останове Юбилейная, в ТД «Атриум», в оптовых магазинах, в розницу, ну, и конечно, есть постоянные клиенты, — делится мастерица.

Гульбаршин Киреева давно на пенсии, но любовь к вязанию осталась с 10 лет. В фестивале «Тойбастар» она участвует впервые, очень хотела показать свое мастерство, чтобы люди оценили ее возможности.

— Мы жили в Социализме Каратобинского района. А что делать вечерами в сельской местности, когда света нет? Тогда женщины все вязали. Девочки усаживались вокруг керосиновой лампы и учились вязать. Вязать спицами меня научила соседка, жена начальника сельсовета, когда я училась еще в школе. Жилетки, береты, юбки, шапки, платки я вяжу не только спицами, но и крючком. Я не продавать пришла сюда, а пообщаться, обменяться опытом, — рассказывает женщина.

Делегация из Атырау в составе сестер Гульзады и Гульназ Карабалиевых и дочери Динас, Гульжиян Сабеновой, Мерует Кадыргалиевой привезли на фестиваль изделия из войлока: подушки, кошму, тапочки и тюбетейки. Пенсионерка Мерует Кадыргалиева, в бывшем начальник отдела кадров автотранспортного предприятия, как только вышла на пенсию, занялась изготовлением вещей из войлока, а также шьет сувенирные игрушки и национальные головные уборы для женщин. Тут же Гульзада Карабалиева провела мастер-класс по изготовлению тапочек из войлока, а юная Динас – по их вышивке. Женщины разъезжают по фестивалям и ярмаркам, демонстрируя свои изделия. Они побывали в Актобе, Алматы, в скором времени поедут в Японию.

Фестиваль «Тойбастар» стал традиционным, его с нетерпением ждут уральцы, чтобы окунуться в народные традиции и приобрести рукотворные изделия.

Оксана КАТКОВА