Как сообщили в пресс-службе акима Уральска, в этом году планируется установка 19 кованых и 54 стандартных автобусных павильонов. На сегодняшний день на семи остановках установлены павильоны кованого типа. Эти павильоны отличаются высоким качеством и длительным сроком службы.
Особенности павильонов кованого типа:
- Размер — 6x3 метра
- Полностью изготовлены из металла, прочная конструкция
- Верхняя часть покрыта металлочерепицей
- Наружная отделка — фасадные панели
- Декоративные элементы — узоры, выполненные лазерной резкой
- Боковые стороны полностью закрыты
- Покрытие — полимерная краска с длительным сроком службы
- Скамейки изготовлены из качественного дерева и окрашены немецкой краской
В городском акимате уверены, что новые павильоны не только придают городу эстетичный вид, но и создают комфортную и безопасную среду для горожан.
– Работы в этом направлении продолжатся до конца года, и все запланированные павильоны будут установлены в полном объеме, - обещали в акимате Уральска.