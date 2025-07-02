Как сообщили в пресс-службе акима Уральска, в этом году планируется установка 19 кованых и 54 стандартных автобусных павильонов. На сегодняшний день на семи остановках установлены павильоны кованого типа. Эти павильоны отличаются высоким качеством и длительным сроком службы.

Особенности павильонов кованого типа:

Размер — 6x3 метра

Полностью изготовлены из металла, прочная конструкция

Верхняя часть покрыта металлочерепицей

Наружная отделка — фасадные панели

Декоративные элементы — узоры, выполненные лазерной резкой

Боковые стороны полностью закрыты

Покрытие — полимерная краска с длительным сроком службы

Скамейки изготовлены из качественного дерева и окрашены немецкой краской

В городском акимате уверены, что новые павильоны не только придают городу эстетичный вид, но и создают комфортную и безопасную среду для горожан.