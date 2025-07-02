Как сообщили в пресс-службе акима Уральска, в этом году планируется установка 19 кованых и 54 стандартных автобусных павильонов. На сегодняшний день на семи остановках установлены павильоны кованого типа. Эти павильоны отличаются высоким качеством и длительным сроком службы.

Особенности павильонов кованого типа:

  • Размер — 6x3 метра
  • Полностью изготовлены из металла, прочная конструкция
  • Верхняя часть покрыта металлочерепицей
  • Наружная отделка — фасадные панели
  • Декоративные элементы — узоры, выполненные лазерной резкой
  • Боковые стороны полностью закрыты
  • Покрытие — полимерная краска с длительным сроком службы
  • Скамейки изготовлены из качественного дерева и окрашены немецкой краской

В городском акимате уверены, что новые павильоны не только придают городу эстетичный вид, но и создают комфортную и безопасную среду для горожан. 

– Работы в этом направлении продолжатся до конца года, и все запланированные павильоны будут установлены в полном объеме, - обещали в акимате Уральска.