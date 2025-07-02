На заседании рассмотрели ключевые тенденции в сфере внутренней и внешней миграции, заслушали доклады заместителя премьер-министра Ермека Кошербаева, министров внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, труда и социальной защиты населения.

Президент подчеркнул важность учета геополитических факторов и вызовов, демографических прогнозов и мотивов перемещения населения при реализации политики в области миграции. Он указал на необходимость обеспечения контроля за недопущением нелегальной миграции, а также стимулирования повышения человеческого капитала страны.

По итогам заседания правительству дали конкретные поручения, в том числе пересмотреть и проанализировать функционал государственных органов, а также усилить интеграцию всех информационных систем в сфере миграции.