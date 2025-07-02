Водители жалуются на работу сотрудников пограничной службы.

В редакцию «МГ» вновь обратились водители большегрузов, которые застряли на российско-казахстанской границе. По словам водителей, в сторону Казахстана на пост «Сырым» очередь длиной 10 километров. Нейтральная сторона в сторону казахстанского поста заполнена большегрузами.

Фото очевидцев

— Я в четыре утра сюда подъехал. Сотрудники поста работают очень плохо, можно сказать вообще не работают. В России на нейтральной стороне нет ни кого, а в Казахста, смотрите сами, полная машин не могут заехать. Скажите, пожалуйста, сколько они будут издеваться? То у России ремонт, то теперь база налоговой не работает, то ещё что-то. Когда будет человеческое отношение к людям? — говорит водитель большегруза.

Водители добавили, что пять дней назад якобы в очереди от инфаркта умер водитель большегруза из Кыргызстана. Позже его тело забрали родственники.

Комментариев от погранслужбы получить не удалось.

Между тем, казахстанцы и россияне жалуются на огромные очереди на границе как в одну, так и в другую сторону на постах «Сырым» - «Маштаково» в ЗКО, и «Жайсан»- «Сагарчин» в Актюбинской области.

Напомним, 10 июля пункт пропуска Сырым частично закроют на реконструкцию, которая продлится не менее 16 месяцев. Легковые автомобили и пассажирские автобусы будут перенаправлять на другие пункты пропуска — «Таскала», «Шаган» и «Аксай».

Нужно отметить, в сутки через пункт пропуска проходят более 1300 грузовых, 800 легковых авто более шести тысяч пассажиров.