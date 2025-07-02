В общественном фонде НеМолчиKZ сообщили, что 29 апреля девочка Лана покончила с собой, ей было всего 15 лет. Только после её смерти выяснилось, что год назад её изнасиловал парень-одиннадцатиклассник. С этим парнем она встречалась, была влюблена в него, доверяла ему.

– Но он надругался над ней, и она говорила подругам, что ей не поверят. В тот вечер кто-то ей позвонил, она вышла и повесилась прямо под навесом в собственном доме. Свидетели говорили, что этот парень бил и даже пинал её при всех на улице. Лана родным не говорила ничего, всё скрывала. Но в переписках с подругами достаточно нашли много обсуждений: она и злилась и отчаивалась, и винила себя, и снова злилась. Но была уверена: ей никто не поверит. Также она писала, что не знала, что он хочет её изнасиловать. Далее было описание в одной из фраз, как она кричала, а он всё равно надругался над ней, - написали общественники.

Правозащитники возмущены, что полицейские ведут расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства» и требуют переквалифицировать дело по статье 120 УК РК «Изнасилование».

В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что по факту самоубийства девочки действительно дело ведется по статье 105 УК РК.

– В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются свидетели, проверяются доводы. По результатам проведённых мероприятий будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством, - подчеркнули в полиции.

Иную информацию в интересах следствия стражи порядка раскрывать не стали.



