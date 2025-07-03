В годовом исчислении инфляция в июне составила 11,8%.

По данным Бюро национальной статистики, в июне 2025 года месячный индекс потребительских цен замедлился и составил 0,8% (в мае индекс составил 0,9%). Из продуктов питания цена снизились на огурцы, капусту, помидоры, чеснок, бананы и яйца. А вот на мороженое (1,9%), йогурт (1,6%), орехи (1,5%), рулеты, кексы (1,3%), кондитерские изделия, прохладительные напитки (1%), сосиски и сардельки (0,9%) выросли.

Также цены выросли на электромясорубку (2,5%) и утюг (на 1%). На услуги фотографов цена повысилась на 3,3%, на организацию проведения торжеств на 2,8%, на ремонт телевизоров на 2,4%. На услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений – на 1,4%, на услуги парикмахерских и салонов красоты – на 1,3%. Среди услуг цены снизились на горячую воду на 6,2%.

В годовом исчислении инфляция в июне составила 11,8%. Если смотреть цена за год, то по расчетам аналитиков БНС, гречневая крупа подешевела на 9%, рис на 8,3%, огурцы на 3,5%, крупа овсяная – на 2,5%, курага – на 2,3%. А вот груши подорожали на 11,3%, кукуруза консервированная – на 10,8%, фруктовые и овощные соки – на 10,4%. Среди непродовольственных товаров цены выросли на блендер – на 7,8%. По сравнению с июнем 2024 года цены на услуги кабельного телевидения выросли на 2,2%.

Аналитики объяснили, что индекс потребительских цен, который показывает уровень инфляции, рассчитывается каждый месяц. Для этого отслеживаются цены и тарифы на товары и услуги — всего по 508 позициям.