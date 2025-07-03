Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», в связи с заменой существующих водопроводных сетей в посёлке Деркул и переключением на новый водопровод временно приостановят подачу холодной воды по следующим адресам:

  • поселок Деркул;
  • микрорайон Акжайык;
  • посёлок Рыбцех;
  • микрорайон Кокжиек;
  • микрорайон Сарыарка;
  • микрорайон Умит;
  • микрорайон Оскен;
  • микрорайон Кумыска;
  • посёлок Маштаково;
  • посёлок Ветёлки;
  • микрорайон Новостройка.

А также СОШ №12, №48, №51, детский сад «Колольчик», организации: «Кублей», «Жайык ет», «С/о Томарикс», «Дружба».

АЗС «Нефтэк», АЗС «Венойл», АГНКС «Метан».

— Работы произведут ориентировочно с 00:00 четвертого июля до 10:00 этого же дня, — пояснили в ТОО «Батыс су арнасы».