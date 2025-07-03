Более десяти микрорайонов останутся без воды в Уральске

Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», в связи с заменой существующих водопроводных сетей в посёлке Деркул и переключением на новый водопровод временно приостановят подачу холодной воды по следующим адресам.

Более десяти микрорайонов останутся без воды в Уральске

Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», в связи с заменой существующих водопроводных сетей в посёлке Деркул и переключением на новый водопровод временно приостановят подачу холодной воды по следующим адресам: поселок Деркул;

микрорайон Акжайык;

посёлок Рыбцех;

микрорайон Кокжиек;

микрорайон Сарыарка;

микрорайон Умит;

микрорайон Оскен;

микрорайон Кумыска;

посёлок Маштаково;

посёлок Ветёлки;

микрорайон Новостройка. А также СОШ №12, №48, №51, детский сад «Колольчик», организации: «Кублей», «Жайык ет», «С/о Томарикс», «Дружба». АЗС «Нефтэк», АЗС «Венойл», АГНКС «Метан». — Работы произведут ориентировочно с 00:00 четвертого июля до 10:00 этого же дня, — пояснили в ТОО «Батыс су арнасы».