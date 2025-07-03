Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», в связи с заменой существующих водопроводных сетей в посёлке Деркул и переключением на новый водопровод временно приостановят подачу холодной воды по следующим адресам:
- поселок Деркул;
- микрорайон Акжайык;
- посёлок Рыбцех;
- микрорайон Кокжиек;
- микрорайон Сарыарка;
- микрорайон Умит;
- микрорайон Оскен;
- микрорайон Кумыска;
- посёлок Маштаково;
- посёлок Ветёлки;
- микрорайон Новостройка.
А также СОШ №12, №48, №51, детский сад «Колольчик», организации: «Кублей», «Жайык ет», «С/о Томарикс», «Дружба».
АЗС «Нефтэк», АЗС «Венойл», АГНКС «Метан».
— Работы произведут ориентировочно с 00:00 четвертого июля до 10:00 этого же дня, — пояснили в ТОО «Батыс су арнасы».