Мужчины получили термические ожоги.

Происшествие случилось 26 июня около 17:30 в филиале Актюбинского локомативо-ремонтного депо ТОО «Камкор-Локоматив».

— Во время ремонтных работ произошел хлопок и два электрогазосварщика получили термические ожоги. Один 1989 года рождения, второй 2000 года рождения. Была создана специальная комиссия по расследованию этого дела. 2 июля работодатель сообщил: один из пострадавших скончался 30 июня, не приходя в сознание, 1 июля – второй. Комиссия в течение 10 рабочих дней проведет расследование, опросит очевидцев и ответственных лиц, соберет материалы, - сообщил Куаныш Камиев, руководитель отдела контроля безопасности и охраны труда департамента комитета государственной инспекции труда по Актюбинской области.

Позже ТОО «Камкор Локомотив» распространил сообщение, в котором выразил соболезнования родным и близким погибших.

— В связи с трагическим происшествием предприняты все необходимые меры по оказанию поддержки семьям погибших. Обеспечены материалы для подготовки тел к транспортировке, организован транспорт для доставки тел и сопровождения родственников. Предоставлена поддержка в организации ритуальных и поминальных мероприятий. Дополнительно направлены запросы во вторичные банки для получения информации о наличии либо отсутствии задолженности у погибших. Руководством филиала и компании рассматривается возможность оказания материальной помощи семьям погибших в рамках положений Коллективного договора, - сообщили на предприятии.

Фарида ЗАРИП