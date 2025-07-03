Об этих фактах заявили в Генеральной прокуратуре страны.

Казахстанцы стали чаще носить с собой холодное оружие

За последние 5 лет за такие факты осуждено 92 лица. В рамках реализации принципа «Закон и Порядок» Авиационной транспортной прокуратурой г.Астаны и Линейным отделом полиции в аэропорту г.Астаны проводятся профилактические мероприятия направленные на предупреждение преступлений.

— В этой связи, нами на территории столичного аэропорта установлен специальный ящик для добровольной сдачи холодного оружия, — сообщили в ведомстве.

Согласно примечанию статьи 287 УК лицо, добровольно сдавшее холодное оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в действиях не содержится признаков иного преступления.

На сегодняшний день уже имеются факты добровольной сдачи холодного оружия пассажирами.

Фото: pixabay.com