По данным Министерства экологии, в целях своевременного обнаружения и тушения лесных пожаров в стране поэтапно вводится система раннего обнаружения пожаров. В настоящее время она охватывает территорию лесного фонда площадью 1 млн 300 тыс. га.

Установлено 127 камер с функциями распознавания возгорания и дыма, сообщил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК Максат Елемесов.

— В текущем году работу по масштабированию системы раннего обнаружения пожаров продолжается. До конца т.г. года система будет введены в 24 наиболее горимых лесных учреждениях страны. В резервате «Семей орманы» установлено 37 камер, которые проходят опытную эксплуатацию. Ввод в промышленную эксплуатацию – ориентировочно в августе. Всего до конца года предполагается установить систему раннего обнаружения пожаров на площади 5,4 млн га, — сказал спикер на пресс-конференции в СЦК.

Работы в данном направлении будут продолжены и в 2026 году.

Фото: pixabay.com