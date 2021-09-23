Сейчас строительство нефтеперерабатывающего завода в посёлке Алгабас Теректинского района приостановлено, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Строительство НПЗ в ЗКО затянулось на три года Фото из архива "МГ" Строительство НПЗ в Теректинском районе началось в 2018 году и должно было завершится в течение двух лет. В декабре 2019 года в пресс-службе акимата ЗКО сообщили, что в связи с возникшими разногласиями между заказчиком ТОО АВS-Мұнай и подрядчиком ТОО «Евро Стандарт ЛТД» приостановлены строительно-монтажные и проектные работы. Прошло почти два года, а строительство долгожданного НПЗ так и не возобновилось. Изначально сообщалось о судебных процессах между заказчиком ТОО ABS-Мунай и подрядчиком "Евро Стандарт ЛТД". Тогда Алексей Сушин, который возглавлял ТОО "Евро Стандарт ЛТД" в период строительства НПЗ сообщил, что ABS-Мунай не принимает работу, так как у них есть какие-то замечания, а заместитель директора «BS-Мунай Евгений Кейкиев заявил, что никакой задолженности у компании перед подрядчиком нет. С тех пор прошло почти два года, однако строительство нашумевшего НПЗ так и не началось. Евгений Кейкиев в телефонном разговоре с корреспондентом "МГ" сообщил, что ведутся переговоры между арабской компанией (именно они являются заказчиками) и правительством Казахстана.
– Все зависит от финансирования. Сейчас готовится проект, на это уйдет примерно семь месяцев, потом будет проводиться экспертиза, а это ещё три месяца. По моим предположениям, работы возобновятся не раньше мая следующего года. Но это только мое предположение. Повторюсь: все зависит от финансирования, - подчеркнул Евгений Кейкиев.
