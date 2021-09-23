Скриншот с видео 29 ноября прошлого года в интернете распространилось видео, где двое жителей Атырау в микрорайоне Привокзальный-5 отобрали у мужчины 20 психотропных препаратов и растоптали их ногами. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 33-летний мужчина на видео, у которого отобрали препараты, является гражданином России. Решением суда гражданин его выдворили с территории Казахстана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.