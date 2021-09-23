В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития прокомментировали слова известного российского шоумена о трассе Атырау - Астрахань, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Начали в ведомстве с того, что дорога построена аж в 70-х годах прошлого столетия.

- Техническое состояние дороги поддерживалось за счет текущего и среднего ремонтов. В связи с возросшей интенсивностью движения большегрузных транзитных транспортных средств из среднеазиатских республик состояние дороги ухудшилось, - пояснили в МИИР.

В 2018-2019 года разработали проектно-сметную документацию на всю протяжённость трассы Атырау-Астрахань. В 2019 году начали реконструкцию первого участка протяжённостью 60 километров от границы с Россией до посёлка Ганюшкино. На остальных участках протяжённостью 217 километров строительно-монтажные работы начали в 2020 году.

- В 2021 году будут сданы участки протяжённостью 92 километра. Остальные работы на оставшихся 185 километров планируется завершить в 2022 году, - заключили в министерстве.

Напомним, спустя пять лет российский актёр и шоумен Станислав Ярушин вновь вспомнил поездку по трассе Астрахань - Атырау.

- Я такой ужасной дороги в жизни не видел... Такое ощущение, что вот Гитлер позавчера оттуда вышел. Чтобы вы понимали, за всё время, что я в гастрольные поездки ездил, я никогда не видел такой дороги, - говорил шоумен.

