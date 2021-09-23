Ходить с «чулками» на голове уже не модно – помните, в трендах прошлых сезонов были такие длинные шапки, сползающие с головы? Им на смену пришли треугольные шапки очень плотной вязки с отворотами. Они будто стоЯт на голове и напоминают шапку советского лыжника – очень модный аксессуар этой осени. Не очень женственно, конечно, но зато очень стильно и удобно. Вообще сейчас модна этакая небрежность, гранж, уличный стиль, будто вам вообще все равно, как вы выглядите. Но на самом деле за этой простотой скрываются часы выбора!Нужно, чтобы шапка не добавляла объема лицу, поэтому толстую ручную, «бабушкину» вязку лучше не выбирать, а купить треугольную шапку фабричной вязки. Нужно, что цвет омолаживал визуально, поэтому женщинам, которым за 40, не стоит подбирать шапку темного цвета.