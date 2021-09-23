Отопительный сезон может начаться раньше нормативного срока при резком похолодании, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе прямого эфира в программе Akimat Live сообщил, что коммунальные службы к подаче тепла в дома жителей готовы.

- Мы каждый день проверяем работы по подготовке городского хозяйства к предстоящему отопительному сезону. Согласно нормативным документам, подача тепла потребителям будет в случае установления среднесуточной температуры воздуха до +8 градусов в течение пяти суток. Но если будет резкое похолодание, мы не будем дожидаться нормативных сроков, сразу дадим тепло, - сказал глава города.

В прошлом году отопительный сезон начался 28 сентября, хотя обычно подачу тепла начали после 15 октября.

Согласно прогнозу погоду, до конца сентября и в первую неделю октября среднесуточная температура не будет ниже +13 градусов. Скорее всего, отопительный сезон начнётся в середине октября.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.