Вы когда-нибудь пробовали игунак или традиционный напиток корейского народа? Если нет, то советуем вам ознакомиться с этими кулинарными шедеврами прежде чем отправлять в рот. Топ-3 самых отвратительных блюд мировой кухни Каждый народ славится своими особенностями, в том числе и в плане кулинарии. То, что для некоторых может казаться неприемлемым, для других вполне нормальное явление.

Мы подготовили для вас три разных блюда, которые для нас кажутся отвратительными.

Первое место по праву принадлежит эскимосскому блюду - Игунак. Для инуитов оно считается деликатесом. Готовится это так: летом берут моржа (можно заменить и другими млекопитающими), охлаждают в воде, тушу разделывают, а мясо кладут в мешок, сшитый из шкуры моржа или тюленя. Далее его зарывают в землю и ждут до декабря. Блюдо уже готово, его выкапывают и употребляют. По вкусу чем-то похоже на сало, а запах – тухлятины. Игунак можно есть как самостоятельное блюдо, а можно готовить пельмени и котлеты. На втором месте расположился анус бородавочника (70-килограммовая дикая свинья с большими клыками). В Намибии обитает племя Овамба, которая употребляет это животное целиком, но особенно любят его анус. Для них это считается поистине деликатесом. Сфинктер с фрагментом прямой кишки и остатки фекалий запекаются в золе. Оно должно прожариться снаружи, а изнутри быть мягким и нежным. При этом перед приготовлением анус бородавочника не очищается вообще. И наконец, третье место достается напитку из мышей, вернее вино из мышей. Любят его жители Китая и Кореи. Традиционный напиток год настаивается в мышатах. Именно они придают напитку тонкий вкус. По вкусу правда он больше похож на разбавленный бензин. Китайцы и корейцы уверены, что вино из мышей укрепляет здоровье, лечит астму и повышает потенцию. К сожалению, здесь не указано еще несколько блюд, о которых мы писали ранее- блюдо, которое обожают на Филлипинах и сверхстранный деликатес Японии. Узнайте и о них...