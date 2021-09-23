1. Люстра.

2. Косметика и моющие средства в ванной.

3. Решетки для вентиляций.

4. Жалюзи.

5. За мебелью.

Домохозяйки наверняка заметили, где появляется пыль чаще всего. Как только открываешь окна, чтобы наполнить дом свежим воздухом, буквально через 10 минут он весь покрыт приличным слоем пыли. На видных местах, мы тут же стараемся ее вытереть, но есть потаенные местечки, о которых в принципе можно забыть при уборке. Мы вам расскажем, в какие места необходимо заглядывать чаще, чтобы дом был идеально чистым.Чем красивее и изощреннее конструкция, тем больше вероятности, что она забьется пылью. Ведь люстры, как правило, расположены вверху. Потом люстра считается электроприбором, который очень хорошо притягивает микрочастицы. Поэтому при каждой уборке, не забываем поднимать голову вверх.Казалось бы, в этой комнате просто не может возникнуть пыль, ведь там повышенная влажность от воды. Однако наоборот, косметика, тюбики с шампунями и кондиционерами, крема и все остальное, то и дело притягивают пыль. Получается вид ванной комнаты не таким идеальным. Мы советуем не захламлять полки, пока не закончите все средства, не покупайте новые. А лучше всего хранить все это в закрытых местах. Также много пыли скапливается на антресолях. Поэтому покрывайте вещи пленкой, или раскладывайте по пакетам.С ними, как и с люстрами возникает аналогичная ситуация. Особенно если это вентиляционные решетки, плюс к пыли, там еще оседает жир. Поэтому вся грязь возвращается в квартиру обратно, и вы дышите ею. Очищать их необходимо, хотя бы раз в неделю. Если они не съемные, то лучше всего заменить на съемные.Это настоящий пылесборник, где скапливается пыль больше чем на шторах и занавесках. Это первое место, где пыль оседает сразу же, как вы только открыли окна. Поэтому вам придется раз в неделю промывать их в ручную.Вы пробовали отодвигать диваны и заглядывать под кровать в спальной комнате? Зрелище не для слабонервных. Там особое местечко, где скапливается пыль. Каждую неделю, мало кто найдет время передвигать всю мебель в доме, поэтому возможно просто надевать щелевую насадку на пылесос и пройтись с ней между стеной и мебелью.