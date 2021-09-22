 За 10 лет расходы на содержание жилья в Казахстане выросли на 84%

Казахстанцы стали больше тратить на коммунальные услуги, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Аналитики energyprom.kz подсчитали, что расходы казахстанских семей на коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт во втором квартале 2021 года достигли в среднем 34,5 тысячи тенге на одно домохозяйство. Это на 17,6% больше чем годом ранее и на 84% — чем 10 лет назад.

Совокупные расходы по всем направлениям в среднем на одно домохозяйство составило 676,6 тысячи тенге, что на 19,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Тем временем доходы достигли 703,7 тысячи тенге на одно домохозяйство в квартал — на 13,5% больше, чем в прошлом году.

- Расходы населения на «коммуналку», содержание и ремонт жилья растут намного медленнее, чем совокупные расходы казахстанских семей. Доходы домохозяйств в многолетней динамике, в свою очередь, увеличиваются ощутимо быстрее, в результате давление жилищных расходов на кошелёк среднего жителя снижается, - считают аналитики.

Доля расходов на коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт от потребительских расходов среднестатистической казахстанской семьи составила всего 5,5%. То есть фактически вес коммунальных и жилищных платежей в семейном бюджете невелик.

В региональном разрезе меньше всего на содержания жилья тратят жители Атырауской, Алматинской и Жамбылской областей.

Что касается совокупных расходов казахстанских семей по всем направлениям (включая здравоохранение, образование, досуг, ремонт бытовых и прочих товаров), самые высокие расходы несут семьи Алматы, Кызылординской и Карагандинской областей. Самые низкие — семьи Шымкента, Костанайской области и ЗКО.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.