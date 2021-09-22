В Уральске синоптики прогнозируют проливные дожди. В дневное время температура воздуха составит +16..+18, ночью похолодает до +8..+10. Ветер юго-восточный до 30 километров в час.

В Атырау - дожди. Днём ожидается +15..+17 градусов, ночью - +9..+11 градусов. Ветер юго-восточный до 30 километров в час.

В Актобе ожидается переменная облачность. Днём воздух прогреется до +18..+20 градусов. Ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер юго-восточный до 25 километров в час.

В Актау будет облачно. Днём столбики термометра покажут +24..+26 градусов, ночью опустятся до +15..+17 градусов. Ветер юго-восточный до 30 километров в час.

На западе, юго-западе и севере, а так же в горных районах юго-востока страны под влиянием фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди, на юго-западе и в горных районах юго-востока страны с грозами, на севере – небольшие осадки. На остальной территории республики ожидается погода без осадков. На западе, юго-западе и в горных районах юго-востока ожидается усиление ветра, на западе и юго-западе – с пыльной бурей, на севере, северо-западе, юго-западе республики – туман.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.