23 сентября в Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный с порывами до 15-20 метров в секунду.
На западе, юго-западе и севере, а так же в горных районах юго-востока страны под влиянием фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди, на юго-западе и в горных районах юго-востока страны с грозами, на севере – небольшие осадки. На остальной территории республики ожидается погода без осадков. На западе, юго-западе и в горных районах юго-востока ожидается усиление ветра, на западе и юго-западе – с пыльной бурей, на севере, северо-западе, юго-западе республики – туман.
В Уральске синоптики прогнозируют проливные дожди. В дневное время температура воздуха составит +16..+18, ночью похолодает до +8..+10. Ветер юго-восточный до 30 километров в час.
В Атырау - дожди. Днём ожидается +15..+17 градусов, ночью - +9..+11 градусов. Ветер юго-восточный до 30 километров в час.
В Актобе ожидается переменная облачность. Днём воздух прогреется до +18..+20 градусов. Ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер юго-восточный до 25 километров в час.
В Актау будет облачно. Днём столбики термометра покажут +24..+26 градусов, ночью опустятся до +15..+17 градусов. Ветер юго-восточный до 30 километров в час.
