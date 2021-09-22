Электросети в старых домах не справляются с большим количеством приборов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: ДЧС Алматы

Начальника управления комитета противопожарной службы МЧС Казахстана Ерлана Турегелдиева в ходе брифинга в СЦК журналисты спросили о причинах частых пожаров в старых домах Алматы. По словам спикера, дознание проводится после каждого возгорания. Однако, что касается старых домов, чаще всего электрооборудование в них не рассчитано на такое количество энергопотребителей.

- Если раньше в обычной квартире кроме холодильника и телевизора из электроприборов ничего не было, то сейчас – всевозможные плитки, микроволновки, компьютеры, зарядные устройства, сушилки. Это несомненно накладывает свой отпечаток на нагрузку электросетей, в результате чего электросети не везде выдерживают и вследствии происходит пожар, – объяснил Турегелдиев.

При этом органы гражданской защиты с 2016 года не участвуют в приёме в эксплуатацию любого вида объектов для снижения административных барьеров.

