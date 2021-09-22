Досудебное расследование ведется по части 1 статьи 135 УК РК "Торговля несовершеннолетними", - отметили в ведомстве.

Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq-ruhy.kz По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 28-летняя жительница ЗКО продала своего новорожденного двум жителям Бурлинского района.Статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до девяти лет с конфискацией имущества.