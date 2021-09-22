В отношении дачника начали досудебное расследование, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уралец засадил коноплей дачный участок Фото предоставлено департаментом полиции ЗКО По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, житель Уральска вырастил на своём дачном участке коноплю. 
-  Сотрудники полиции обнаружили и изъяли 30 кустов конопли со следами культивации. Теперь в отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 300 УК РК "незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества", - пояснили в пресс-службе ведомства.
