Торжественное мероприятие по этому случаю состоялось в парке имени Г. Жангирова, в центре которого и установлен 50-метровый флагшток. Аким Бурлинского района Миржан Сатканов поздравил жителей и гостей города со столь значимым событием, отметив при этом, что установка флагштока символична в год 30-летия Независимости страны и стала своеобразным подарком для Аксая. Как стало известно, размер полотнища развевающегося на вершине флагштока составляет 8 на 16 метров. Сооружение обошлось для спонсоров в сумму 60 миллионов тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.