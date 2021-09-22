Они оба находятся в тяжёлом состоянии, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Двое детей оказались в реанимации после ДТП в ЗКО Напомним, 30 августа на дороге Чапаево - Жалпактал 31-летний водитель, управляя Toyota Ipsum, не справился с рулевым управлением и автомобиль опрокинулся в кювет. В результате ДТП в центральную районную больницу с серьезными травмами были доставлены пассажиры 2005 и 2007 годов рождения. 7 сентября в управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что оба пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Тогда 16-летнего подростка планировали транспортировать в столицу. Сегодня, 22 сентября в управлении здравоохранения рассказали, что подростки по-прежнему находятся в больнице в тяжёлом состоянии.
- 16-летний подросток находится в областной детской многопрофильной больнице. В столице сейчас отказали его принять из-за пневмонии. Проходит лечение, состояние тяжёлое. Готовят документацию для повторной отправки, - пояснили в облздраве. - 14-летнего подростка из Акжайыкской районной больницы перевели в областную детскую многопрофильную больницу в отделение неврологии. Состояние оценивается как тяжёлое.
