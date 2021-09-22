Ребёнок находится в сознании, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скончался второй пострадавший в драке во дворе многоэтажки в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" 19 сентября в 19:43 восьмилетняя девочка выпала из окна четвёртого этажа доме №2а по улице Уразбаевой. Она уже была в коме, когда её доставили в больницу. Врачи при поступлении оценили её состояние как очень тяжелое. Кроме этого, у ребенка закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, множественные переломы лицевого черепа, ссадины и ушибы мягких тканей. Спустя три дня состояние девочки остаётся стабильно тяжёлым.
– Ребенок в сознании, находится в реанимации и получает необходимое лечение, - сообщили в управлении здравоохранения ЗКО.
